Incidente in viale Sondrio a Milano, schianto tra un camion e un bus Atm

Sette passeggeri in ospedale, un filobus fuori servizio e un camioncino devastato dall'impatto. È il bilancio di un incidente avvenuto all'incrocio tra viale Sondrio e via Timavo nella mattinata di giovedì 27 gennaio.

Tutto è accaduto poco prima delle 8:30 all'incrocio tra le due vie, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi, ma secondo una prima ricostruzione sembra che il filobus della linea 92 stesse procedendo sulla corsia preferenziale verso Zara quando, forse per una mancata precedenza, è stato urtato dal furgone di un giardiniere.

Inizialmente i feriti (cinque donne tra i 51 e i 57 anni e due uomini di 34 e 53 anni) sembravano presentare gravi traumi, ma fortunatamente non è successo nulla di grave: sono stati accompagnati in codice verde negli ospedali della città. Sul posto è intervenuta la polizia locale che sta eseguendo i rilievi del caso e gestendo il traffico.

In seguito all'incidente Atm ha modificato la circolazione di alcune linee: la 90 e 91 fanno servizio sulla corsia laterale tra Appio Claudio e Gioia; i filobus della 92, invece, sono stati sostituiti da bus tra viale Umbria/Tertulliano e Appio Claudio.