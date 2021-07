La moto finisce contro il guardrail: uomo muore sul colpo

La sbandata, la moto che continua la sua corsa, ormai fuori controllo, e lo schianto, fatale. Serata di sangue, quella di giovedì, a Fino Mornasco, nel Comasco, teatro di un incidente costato la vita a un uomo di 56 anni residente a Cusano Milanino.

Il dramma è si consumato poco dopo le 21 sulla tangenziale. Lì, per cause ancora in corso di accertamento, il 56enne - che viaggiava a bordo di una Honda - non sarebbe riuscito a "tenere" la moto in curva e avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro il guardrail a bordo carreggiata.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, ma per il motociclista ormai non c'era già più nulla da fare: è morto praticamente sul colpo e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri di Cantù, cui spetterà ora il compito di ricostruire cause e dinamica dello schianto costato la vita al 56enne milanese. Stando a quanto finora accertato, nell'incidente non sarebbero comunque rimasti coinvolti altri veicoli.