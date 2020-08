Milano, incidente in via delle Forze Armate: schianto tra due auto, 7 ragazzi in ospedale

Due auto devastate dall'impatto, un semaforo quasi abbattuto e sette ragazzi in ospedale. È il bilancio di un incidente avvenuto all'incrocio tra via delle Forze Armate e via Olivieri nella notte tra domenica e lunedì 10 agosto.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 3, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'incidente, sul caso sono al lavoro gli agenti della polizia locale di Milano, intervenuti sul posto per i rilievi.

Nell'impatto sono rimasti feriti sette ragazzi (tre 18enni, un1 19enne, due 20enni e un 24enne), tutti accompagnati nei pronto soccorso degli ospedali San Carlo, Policnico e Humanitas in codice giallo e verde. Le loro condizioni, fortunatamente, non destano particolari preoccupazioni.