Incidente in via delle Forze Armate a Milano, schianto frontale tra due auto: un ferito grave

Due auto devastate dall'impatto, quattro feriti di cui uno in gravi condizioni. È il bilancio di un incidente avvenuto in via delle Forze Armate a Milano nella serata di giovedì 8 aprile.

Tutto è accaduto intorno alle 21.20, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi, ma sembra che i due veicoli — per cause in via di accertamento — si siano scontrati frontalmente.

Il ferito più grave, un uomo di 54 anni, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda, avrebbe riportato diversi traumi su tutto il corpo. Meno gravi, invece, le condizioni degli altri tre feriti accompagnati dai soccorritori del 118 in codice giallo al san Carlo e all'Humanitas di Rozzano.