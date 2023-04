Francesco, il ragazzo morto in un incidente a soli di 17 anni

È morto all'ospedale Niguarda di Milano Francesco Galli, giovane di 17 anni incappato in un grave incidente nel primo pomeriggio di sabato in via Trento a Osnago (Lecco). Troppo gravi le ferite rimediate nel violento schianto della sua moto contro un albero e nella conseguente caduta al suolo. Il ragazzo era stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza ma non è bastato.

Il tragico incidente di Osnago

Come racconta LeccoToday, intorno al mezzogiorno di sabato, il giovane è uscito di strada con la sua moto andando a sbattere contro un albero. Uno schianto tremendo, la cui esatta dinamica è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono presto intervenuti i soccorsi con l'elicottero di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) decollato da Milano, l'auto medica e l'ambulanza della Croce bianca. Allertati anche i carabinieri della vicina compagnia di Merate.

Sgomento in paese, dove il giovane motociclista, studente presso l'istituto Viganò, viveva con la famiglia, nota anche per la gelateria gestita dal papà di Francesco Galli. I genitori e la sorella si sono precipitati sul luogo dell'incidente, assistendo allo svolgimento delle manovre di primo soccorso e al trasferimento presso il nosocomio milanese, dove il ragazzo è deceduto.