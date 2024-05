Francesco Squarcia, morto a 20 anni in un incidente a Milano

Lo scooter che scivola sull’asfalto, lui che cade e sbatte la testa perdendo il casco. La corsa in ospedale, ma è stato tutto inutile. È morto Francesco Squarcia, ragazzo di 20 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale in via dei Rospigliosi a Milano (zona San Siro) nella notte tra venerdì e sabato 11 maggio.

Tutto è successo una manciata di minuti dopo le 2.30, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione sembra che il giovane, in sella a un Honda Sh che viaggiava in direzione del centro cittadino, per cause in via di accertamento, abbia perso il controllo del mezzo rovinando al suolo. Nella caduta ha perso il casco. Più nel dettaglio sembra che la ruota dello scooter abbia urtato lo spartitraffico.

Francesco, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso del San Carlo. I medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma è stato tutto inutile: troppo gravi le conseguenze della caduta (un violento trauma cranico, al volto e a un braccio).

Secondo quanto trapelato pare che il conducente del mezzo abbia fatto tutto da solo, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Qualche elemento in più potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona. Il pm di turno, Luigi Luzi, ha disposto l’autopsia e il sequestro della moto per gli accertamenti del caso.