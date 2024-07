Incidente tra moto in Francia: morti due italiani, gravissima una donna milanese

Si sono scontrati in moto durante un giro in Francia e sono morti entrambi. Fabrizio Arlotto, 56 anni originario della provincia di Cuneo, e Domenico Consoli, 58 anni di Oggiono (Lecco). Con lui c'era anche una donna milanese ricoverata all'ospedale di Marsiglia in condizioni gravi.

L'incidente è avvenuto domenica 30 giugno a Beaujeu, paesino del Rodano nella regione Alvernia-Rodano-Alpi, sul Col du Labouret, tra Seyne -Les-Alpes e Digne-les-Bains. Consoli e Arlotto sono morti sul colpo.

I due viaggiavano in due direzioni opposte, poi lo scontro frontale. La Gendarmerie ha aperto un'inchiesta per comprendere la dinamica dello schianto. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato Fabrizio Arlotto che, in compagnia di altri motociclisti, avrebbe invaso la corsia opposta. Il funerale di ques'ultimo si è già tenuto.