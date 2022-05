Brusca frenata del filobus, passeggeri volano a terra: 6 feriti

Si è trovato davanti uno scooter all'improvviso e per evitare l'impatto ha inchiodato col filobus. Letteralmente. L'epilogo? 6 persone (tra cui due bimbi di 3 e 5 anni, tutti passeggeri del bus) sono stati trasportati al pronto soccorso dopo essere volati a terra. È successo nei pressi di viale Puglie a Milano nella mattinata di martedì 10 maggio, protagonista del fatto - suo malgrado - un mezzo Atm della linea 93.

Tutto è accaduto intorno alle 9:30 alla rotatoria tra Piazzale Cuoco e via Carabelli. Secondo quanto ricostruito uno scooter avrebbe sorpassato il mezzo pubblico in rotonda sulla sinistra per poi svoltare repentinamente a destra, tagliando di fatto la strada al bus. Il conducente, per evitare l'impatto, ha quindi inchiodato e la manovra ha fatto finire a terra diversi passeggeri.

I feriti (due donne di 35 e 43 anni, due anziani di 78 e 82 anni e due bimbi) sono stati soccorsi dal personale dell'agenzia regionale di emergenza urgenza e accompagnati in codice verde nei pronto soccorso del San Paolo, Fatebenefratelli e Città studi. Le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e il personale di Atm.