L'autista sbaglia le misure: il furgone si incastra sotto il ponte

Molto probabilmente l'autista non si è accorto che quel tunnel era troppo basso per il suo mezzo. E quando se ne è reso conto ormai era troppo tardi. A quel punto è stato necessario chiedere aiuto. Singolare incidente venerdì mattina a Besana Brianza, dove un furgone è rimasto incastrato nel sottopasso ferroviario.

L'autista, stando a quanto appreso, avrebbe cercato di entrare nel sottopasso della ferrovia di via Matteotti, ma il mezzo è rimasto incastrato per evidenti motivi di spazio. Sono stati allertati immediatamente i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto il furgone da quella che ormai era diventata una trappola. Inevitabili i disagi per il traffico.