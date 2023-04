Traffico in tilt in tangenziale a Milano: furgone si ribalta dopo incidente

Traffico in tilt lungo la Tangenziale Est di Milano (A51), nel pomeriggio di giovedì. A provocare le lunghe code, direzione sud, secondo quanto riferito dal Comando provinciale dei vigili del fuoco, è stato un incidente stradale nel quale un furgone si è ribaltato. Il mezzo pesante, stando a quanto riferito, avrebbe occupato parte della carreggiata. Non è ancora chiaro se ci sono altri veicoli coinvolti.

Per liberare il conducente del mezzo è stato necessario il lavoro dei pompieri, arrivati con diversi mezzi. L'uomo è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale sanitario. Per via dell'incidente, nei pressi dell'uscita San Donato, il traffico è rimasto rallentato. I rilievi sono stati poi affidati alla polizia stradale, arrivata con diverse volanti.

La giornata di giovedì è stata particolarmente tragica per gli incidenti a Milano e dintorni: una donna di 39 anni è stata travolta e uccisa da un camion betoniera in centro mentre poco dopo un 19enne ha perso la vita in un frontale a Sedriano.

Video: il traffico in tilt in Tangenziale Est