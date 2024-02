Provocano un incidente con un furgone rubato e scappano

La polizia locale di Corsico (Milano) è alla ricerca di due pirati della strada che hanno provocato un incidente con un furgone rubato, e poi sono fuggiti.

I fatti sono avvenuti giovedì sera. Dopo aver impattato contro una Fiat 500 guidata da una 51enne, i due sono scappati, facendo perdere le proprie tracce. L'incidente è avvenuto, attorno alle 19, all'incrocio tra via Visconti Di Modrone e via Ugo Foscolo del comune dell'hinterland milanese. Il furgone, proveniente da via Visconti Di Modrone, non ha rispettato il segnale di stop e si è scontrato con la vettura che viaggiava da Buccinasco (Milano) in direzione Corsico.

L'impatto è stato devastante per la Fiat 500, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre la donna alla guida, rimasta incastrata tra le lamiere. Per fortuna, nonostante l’impatto, la 51enne non ha riportato gravi ferite ed è stata accompagnata per controlli all'ospedale San Paolo di Milano.

La polizia locale di Corsico, intervenuta in pochi istanti sul posto, ha messo in sicurezza l'area per consentire ai pompieri e al personale di primo soccorso di operare. Poi, ha proceduto con i rilievi e con la raccolta delle testimonianze che hanno raccontato del violento impatto e di come i due uomini a bordo del furgone siano scappati. Il mezzo, in seguito agli immediati accertamenti, è risultato rubato a un'azienda di Peschiera Borromeo (Milano) che si occupa di distributori automatici.

La parte elettronica del furgone era manomessa, ma il cassone non aveva segni di scassinamento. È probabile, quindi, che i due uomini in fuga abbiano rubato il furgone all'azienda per portarlo poi in un'area sicura dove aprirlo e portarne via il materiale custodito all'interno. La polizia locale ha provveduto a rintracciare i proprietari che provvederanno a presentare formale denuncia.

Gli agenti, guidati dall'ufficiale Luciano Mariani che ha seguito le operazioni, stanno effettuando tutti gli accertamenti e gli approfondimenti, anche attraverso la visione dei filmati delle telecamere sul territorio, per cercare di individuare i due responsabili dell'incidente e della fuga. Sono accusati di furto del furgone e di omissione di soccorso.

"Per fortuna le condizioni della donna coinvolta nell'incidente non sono gravi – commenta l’assessore alla Polizia locale Stefano Salcuni – e le auguriamo pronta guarigione per le ferite riportate. Un ringraziamento ai vigili del fuoco per il pronto intervento che ha consentito di estrarre subito la 51enne dal veicolo e alla polizia locale che ha subito messo in sicurezza l'area ed è al lavoro per ricostruire ogni dettaglio e per individuare i due uomini responsabili non solo di aver rubato un furgone e aver provocato l’incidente, ma di non essersi neanche fermati a soccorrere la donna che avevano appena travolto".