Incidente a Milano: furgone si schianta contro la vetrina di un kebab

Incidente stradale a Milano in piazzale Corvetto nel pomeriggio di giovedì 23 giugno. E' successo intorno alle quattro e un quarto. L'autista di un furgone ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi contro la vetrina di un kebab nella piazza.

Sul posto sono stati allertati in codice giallo i sanitari del 118, arrivati con due ambulanze, e i vigili del fuoco di via Messina. Presenti anche i vigili per i rilievi dell'incidente.

I feriti, secondo quanto comunica l'Azienda regionale emergenza urgenza (Areu), sono un uomo di 24 anni e una donna di 46 anni.