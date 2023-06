Incidente a Gaggiano, schianto tra un'auto e una moto: grave un 17enne

Prima l'impatto con un'automobile, poi la caduta rovinosa sull'asfalto. Infine la corsa in ospedale. È stato trasportato in codice rosso al San Carlo il 17enne che è rimasto coinvolto in un incidente lungo la via Milano a Gaggiano nella mattinata di lunedì 19 giugno.

Tutto è accaduto poco dopo le 8.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale del consorzio dei fontanili, ma secondo quanto trapelato sembra che il centauro, che viaggiava lungo la via Milano, pare abbia impattato contro un'automobile che si stava immettendo sulla stessa strada. L'impatto è stato devastante, tanto che il giovane è stato sbalzato sull'asfalto.

Le condizioni del giovane sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il giovane, sveglio e cosciente, è stato trasportato con la massima urgenza al San Carlo per alcune sospette fratture.