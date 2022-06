Schianto tra due auto: muore un uomo di 49 anni

Sabato sera un uomo di 49 anni è morto sulla strada 236, tra Cisliano e Gaggiano (Milano). Altre due persone sono in pericolo di vita.

Il fatto è avvenuto intorno alle 21.24, secondo quanto riportato da Areu (Azienda regionale emergenza urgenza). Dalle informazioni riferite dal 118, due auto, per cause da accertare, si sono scontrate da alta velocità. Non è chiaro se si sia trattato di un malore o di una manovra azzardata di una delle due vetture. A quello risponderanno i rilievi dei carabinieri di Abbiategrasso, giunti sul posto per mettere in sicurezza la strada. Si ascolteranno testimonianze ed eventuali immagini a circuito chiuso (anche se è un'area di campagna).

I sanitari arrivano sul luogo con 3 ambulanze e 2 automediche, insieme ai vigili del fuoco con diverse squadre. Il 49enne viene estratto a fatica dalle lamiere contorte, ma sono troppo gravi le ferite e i traumi riportati: ogni tentativo di rianimazione si rivela vano. Una donna è soccorsa viva anche se in gravissime condizioni: portata intubata in codice rosso all'ospedale di Niguarda, con l'elisoccorso, lotta per la vita. Grave anche un ragazzino 18enne, trasportato all'Humanitas: nonostante i traumi, però, se la dovrebbe cavare.