Incidente in tangenziale a Milano: due morti e due feriti gravi, traffico in tilt

Tragico incidente sulla A52 Tangenziale Nord di Milano questa mattina, venerdì 7 giugno. Due ragazzi, ancora non indentificati ma che potrebbero avere tra i 25 e i 30 anni, sono morti in seguito allo schianto. Altri due sono stati portati in pronto soccorso in gravissime condizioni. Lo scontro è avvenuto tra un camion e un Volkswagen Maggiolino per cause ancora da chiarire.

L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 6 tra le gallerie Cerchiarello Nord sulla A52 in direzione Torino, nei pressi di Pero. La situazione è apparsa subito delicata tanto che il 118 ha inviato sul posto gli equipaggi di due ambulanze, un'auto medica e un elisoccorso. A bordo dell'auto c'erano quattro giovani. Ad avere la peggio sono stati l'autista e il passeggero posteriore all'autista, morti sul colpo. Gli altri due sono stati trasportati agli ospedali Niguarda e San Carlo di Milano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sesto San Giovanni per le operazioni di estrazione dei corpi e di messa in sicurezza del tratto. Presenti anche gli agenti della Polstrada. Attualmente il traffico è intenso per diversi chilometri.