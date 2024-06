Incidente in tangenziale, traffico in tilt

Grave incidente sulla A52 Tangenziale Nord di Milano questa mattina, venerdì 7 giugno. Lo scontro è avvenuto pochi minuti prima delle 6. Secondo le prime informazioni l'incidente sarebbe avvenuto nella galleria Cerchiarello Nord. Diversi i mezzi del 118 coinvolti tra cui un elisoccorso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Traffico intenso sul tratto. Per ora le auto sono in coda per circa un paio di chilometri.

Articolo in aggiornamento