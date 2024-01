Gara di velocità, due auto si schiantano in centro

Gara di velocità tra una 500 Abarth e una Volvo, mercoledì notte a Milano. E un incidente (per fortuna senza feriti). Lo segnala la polizia locale di Milano. Lo scontro tra le due vetture è avvenuto intorno all'una e un quarto in via Crema, all'incrocio con via Giulio Romano, zona Porta Romana.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della centrale operativa della polizia locale. Delle due vetture, la Fiat 500 Abarth è stata trovata in sosta irregolare, mentre la Volvo è stata rintracciata successivamente. I due uomini alla guida, italiani con precedenti, di 26 e 37 anni, sono stati ritrovati in piazzale Cantore, zona Sant'Agostino. Uno dei due, il 37enne, ha cercato di sfuggire al controllo scagliandosi contro gli agenti. Alla fine è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.