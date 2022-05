Schianto tra auto e moto sulla Provinciale, ferito un 16enne

Grave incidente stradale martedì mattina a Garbagnate Milanese. Poco dopo le 13, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto - una Citroen C3 - e una moto - una Hm Cre, un mezzo da cross di bassa cilindrata - si sono schiantate tra loro sulla provinciale 133.

Nell'impatto ha avuto la peggio il ragazzo che era alla guida della motocicletta, un giovane di 16 anni. Soccorso dagli equipaggi di due ambulanze e un elicottero del 118, il ragazzo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del San Gerardo di Monza. Nello schianto ha riportato diversi traumi: le sue condizioni sono delicate, ma non è in pericolo di vita. Ferita lievemente anche la 51enne che era al volante della macchina.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Garbagnate, cui spetterà adesso il compito di ricostruire le cause dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità.