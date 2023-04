Incidente a Garbagnate: ragazzino travolto da un'auto, gravissimo

Un ragazzino di 13 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale in via Betulle a Garbagnate Milanese (hinterland nord di Milano) nel pomeriggio di venerdì 28 aprile.

Tutto è accaduto intorno alle 14, come appreso da MilanoToday. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi. Stando a quanto trapelato pare che il giovane sia stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada. Le sue condizioni sono subito apparse disperate, tanto che è stato soccorso da un'ambulanza e un'automedica in codice rosso e trasportato al Niguarda, dove è stato operato d'urgenza. Le sue condizioni sono delicate.

L'incidente è avvenuto venerdì pomeriggio, ma MilanoToday ne è venuto a conoscenza solo due giorni dopo grazie a una segnalazione di un lettore. Da ormai 15 giorni regione Lombardia ha deciso di bloccare l'accesso al sito del 118 a tutti i cronisti. La situazione, secondo quanto riferito dai tecnici del Pirellone al sindacato dei giornalisti, dovrebbe sbloccarsi a partire da martedì 2 maggio.