Due incidenti in monopattino in poche ore: gravi due ragazzi

Due gravi incidenti nella notte hanno coinvolto persone a bordo dei monopattini. Poco prima delle 21, a Novate milanese, in via Della Polveriera, per cause da accertare, un uomo di 25 anni è rovinato a terra. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Rho, un'ambulanza e un'automedica. Il 25enne, non in pericolo di vita ma con diversi traumi e contusioni, è stato portato al San Carlo per le cure del caso. Al vaglio la dinamica dell'incidente.

Poche ore più tardi, intorno a mezzanotte, un altro uomo di 33 anni è caduto a Garbagnate (Milano), in via Garibaldi. Sono immediatamente stati allertati i soccorsi: la centrale operativa del 118 ha mandato un'ambulanza e un'automedica. Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravi. Una volta stabilizzato, il ferito è stato portato al Sacco, dove è entrato un'ora più tardi. Per i rilievi sono intervenuti sempre gli uomini dell'Arma di Rho.

È stata una notte di intenso lavoro per il 118: a Milano, una carambola tra auto ha portato al ribaltamento di un suv con 4 feriti.