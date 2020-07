Incidente a Gessate, travolto da un'auto: gravissimo un ragazzo di 22 anni

Prima il violento impatto contro un'auto, poi il volo sull'asfalto. Infine la corsa, disperata, al pronto soccorso. È stato ricoverato in gravi condizioni il ciclista di 33 anni che è stato travolto da un'auto in via Brianza a Gessate nella serata di mercoledì 29 luglio



Tutto è accaduto intorno alle 19.15, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri di Cassano d'Adda ma secondo una prima ricostruzione sembra che l'auto stesse procedendo da Cambiago in direzione Gessate mentre la bicicletta sembra sia sbucata da una strada laterale all'altezza del canale Villoresi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le condizioni del 22enne sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il giovane, soccorso, dal 118, è stato trasportato privo di conoscenza al San Raffaele; pare abbia riportato un trauma cranico e al bacino. Meno gravi, invece, le condizioni della conducente dell'auto (una 33enne) trasportata sempre al San Raffaele ma in codice verde.