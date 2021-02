Milano, incidente sullo svincolo del Ghisallo: utilitaria si ribalta, un 19enne in ospedale

Una Opel Corsa ribaltata in mezzo alla carreggiata e un 19enne in ospedale. È il bilancio di un incidente avvenuto sullo svincolo del Ghisallo a Milano nella serata di mercoledì 3 febbraio.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 23 sulla rampa di accesso dell’autostrada da via Sant’Elia (in direzione A4), come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza. L’esatta dinamica dello schianto è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi, ma secondo una prima ricostruzione sembra che l’automobile guidata dal giovane abbia sbandato più volte prima di ribaltarsi sul fianco sinistro.

In un primo momento le condizioni del conducente 19enne sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Il ragazzo, estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso, fortunatamente le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.