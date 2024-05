Incidente sul ponte del Ghisallo: travolto e ucciso da un bus per Malpensa

L’autista del pullman per Malpensa ha fatto di tutto per evitare la tragedia, ma non è servito a nulla. Un uomo è morto dopo essere stato trascinato per un centinaio di metri da un bus lanciato su viale Alcide De Gasperi a Milano (il vialone che collega Milano alle Autostrade) nella notte tra giovedì e venerdì 31 maggio. I contorni della vicenda non sono ancora nitidi e sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia locale. La vittima non è ancora stata identificata, ma si tratterebbe di un uomo di circa 50 anni.

Tutto è successo un attimo prima delle 6 sulla carreggiata in direzione dell’hinterland, poco prima del cavalcavia del Ghisallo, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza. L’autista del mezzo pesante, come appreso da MilanoToday, si sarebbe trovato davanti all’improvviso l’uomo. Avrebbe cercato di evitarlo, ma è stato tutto inutile.

Le sue condizioni sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso, oltre i vigili del fuoco. Il corpo straziato è stato estratto dal mezzo dai vigili del fuoco e affidato ai sanitari, ma è stato tutto inutile. Sotto shock, invece, l’autista del pullman.

Non è ancora chiaro perché il pedone si trovasse in quel punto, si tratta di una strada a quattro corsie per senso di marcia dove possono transitare solo mezzi a motore. Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi è stato chiuso al traffico parte del cavalcavia.