Il ricordo (ancora vivo) di Luca, il 14enne morto a Milano

Tutti sui pedali per lui. Domenica Milano ha voluto ricordare, ancora una volta, Luca Marengoni, il ragazzo di 14 anni morto lo scorso 8 novembre dopo essere stato investito da un tram mentre andava in bici a scuola. Il dramma si era consumato in via Tito Livio, a due passi dal liceo di Luca, l'Einstein.

Nel pomeriggio, decine e decine di persone si sono ritrovate in piazza Mercanti e hanno pedalato proprio fino in via Tito Livio in memoria del giovane. A volere l'appuntamento sono stati gli attivisti di Critical Mass, il gruppo che ogni giovedì organizza "giri" in città su due ruote per riprendersi le strade e chiedere più diritti e attenzione per chi va in bicicletta. Alla pedalata hanno partecipato anche i genitori di Luca, i suoi compagni di classe, i professori e le associazioni Massa Marmocchi, Legambici, Fiab Milano Ciclobby e Milano Bicycle Coalition Asd, Ciclofficina Stecca.

Una volta arrivati sul luogo dell'incidente, i partecipanti hanno lasciato in strada una bici dipinta di bianco: una ghost bike che resterà per sempre lì. In ricordo di Luca.