Giacomo Lissoni morto a 23 anni in un incidente in moto

Lo schianto con l'auto, poi l'impatto contro il palo, devastante. È morto così Giacomo Lissoni, ragazzo di 23 anni di Nova Milanese, rimasto coinvolto martedì pomeriggio in un tragico incidente in moto in via Parco a Biassono, in Brianza. Lo scontro è avvenuto fra l'auto e la moto è avvenuto a Biassono, lungo via Parco.

Le condizioni del 23enne, soccorso in arresto cardiocircolatorio e con traumi multipli, erano apparse immediatamente gravissime. Sottoposto a manovra di rianimazione, era stato trasportato d'urgenza al San Gerardo, dove poco dopo i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Stando a quanto appreso, il 23enne si sarebbe schiantato prima contro un Suv guidato da una 36enne e poi contro un palo. Diplomato all’Istituto “Mosè Bianchi” di Monza, Giacomo Lissoni era un grande appassionato di moto e di viaggi, come mostrano le tanto foto pubblicate sui suoi profili social.