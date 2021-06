Schianto tra una Vespa e un'auto, donna gravissima a Milano

L'incidente nella notte in via Giambellino. La ricostruzione

Grave incidente stradale a Milano, dove una donna di 35 anni è rimasta ferita in maniera seria in uno scontro tra il suo scooter e un'auto. Lo schianto è avvenuto pochi minuti prima dell'una della notte tra domenica e lunedì all'incrocio tra via Giambellino e via Tolstoj.

Stando a quanto finora ricostruito dalla polizia locale, nell'impatto sarebbero rimaste coinvolte la Vespa della 35enne e una Suzuki guidata da una donna di 26 anni. La macchina, sempre secondo i primi accertamenti, viaggiava in via Giambellino direzione centro, mentre il motorino percorreva la stessa strada ma in direzione opposta. Quando la vettura avrebbe svoltato a sinistra, sarebbe avvenuto lo schianto: la 35enne in moto ha centrato la parte anteriore destra della macchina ed è volata sull'asfalto.

Soccorsa dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, la donna è stata portata in codice rosso al Niguarda. Stando a quanto riferito dai soccorritori intervenuti sul posto, la vittima è arrivata in pronto soccorso intubata. Le sue condizioni sono giudicate delicatissime dai medici.

I rilievi sono stati svolti dagli agenti della polizia locale, cui spetterà ora il compito di accertare eventuali responsabilità nel tragico incidente.