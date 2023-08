Finisce con la moto sotto un pullman: morto manager milanese

Avrebbe urtato un'auto, poi sarebbe finito sotto un pullman. È morto così Gian Franco Baldinotti, 64enne residente a Segrate, manager di lungo corso. L'attuale direttore marketing, comunicazione e customer care di Vittoria assicurazioni, ruolo ricoperto dal 2018, ha perso la vita lunedì pomeriggio in un tragico incidente stradale avvenuto tra Genova Est e Nervi sulla A12.

Stando a quanto finora ricostruito, verso le 14.30, Baldinotti avrebbe colpito una macchina mentre viaggiava a bordo della sua Harley Davidson per poi finire sotto un bus. Sul posto il 118 ha inviato l'auto medica Golf 3 e un'ambulanza della Croce Verde San Gottardo, ma per l'uomo non c'era però più nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Laureato in ingegneria meccanica all'università di Genova, Baldinotti aveva lavorato anche per Generali, Seat e Virgilio. Secondo i primi rilievi della Stradale, il manager stava viaggiando sul lato più esterno della corsia, al limite con la corsia d'emergenza, e non stava andando veloce, anche perché il traffico era molto congestionato. Resta da capire, cosa abbia causato il primo urto con la vettura che ha poi innescato la carambola fatale.