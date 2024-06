Gianfranco Palma, l'ex manager morto schiantandosi in scooter contro un cervo

Felicemente pensionato. Passioni: la famiglia, gli amici, gli hobby e lo sport. Si presentava così sui social Gianfranco Palma, l'ex manager di 67 anni morto nella notte tra lunedì e martedì in un incidente stradale avvenuto a Pula, nel sud della Sardegna, a una trentina di chilometri da Cagliari.

Il 67enne, stando a quanto ricostruito, stava viaggiando a bordo di uno scooter lungo una strada di campagna, quando si sarebbe scontrato contro un cervo che aveva invaso la carreggiata. Nell'impatto, il guidatore è stato sbalzato dal mezzo a due ruote, mentre l'animale è fuggito subito dopo tra la vegetazione.

Nonostante l'immediato intervento dei carabinieri e dei medici del 118, per Gianfranco non c'è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il 67enne, secondo quanto appreso, si trovava in Sardegna in vacanza.

Originario di Salerno, da anni viveva a Milano, dove si era trasferito per lavoro. Nella sua lunga carriera l'ex manager aveva ricoperto ruoli di prestigio in Candy e Polaroid, tra le altre. Sul suo profilo Facebook tante le immagini che lo ritraggono in bici, sugli sci o al mare nella sua Sardegna.