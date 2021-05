Il ragazzo ferito nell'incidente a Rozzano è un atleta paraolimpico della squadra di Zanardi

È Gioacchino Fittipaldi, 27enne atleta paraolimpico del team Obiettivo 3 di Alex Zanardi, il ragazzo rimasto gravemente ferito nell'incidente di giovedì pomeriggio a Rozzano (Milano), dove è stato travolto da un camion mentre stava guidando la sua handbike, proprio come l'ex pilota automobilistico.

Il giovane è stato elitrasportato in condizioni critiche (intubato a causa del dolore) all'ospedale Niguarda di Milano dove al momento si trova ricoverato. Dopo l'impatto, avvenuto sulla strada statale 35 verso le 16.30, era finito sotto la ruota del camion. Al momento dell'arrivo dei soccorritori era cosciente nonostante le diverse ferite.

Affidati agli agenti della locale i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, avvenuto all'altezza della rotonda di via Valleambrosia, nei pressi del ristorante Roadhouse.

Chi è Gioacchino Fittipaldi

Originario della Basilicata, il giovane atleta vive a Milano, dove si è laureto alla Bocconi. Rimasto paralizzato a seguito di un incidente in motorino nel 2017 nel corso dell’ultimo anno di università, successivamente si è dedicato alla handbike. Fa parte di Obiettivo3, il team creato in vista delle paraolimpiadi di Tokyo da Zanardi. "Per Gioacchino - si legge sul sito della squadra - lo sport è vita e aiuta a diventare persone migliori. Il sogno a breve termine è riuscire a partecipare alle paralimpiadi, quello a lungo termine poter disputare un Ironman".