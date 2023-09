Giorgio Barbanti morto a Milano: si è schiantato con l'Harley contro un bus Atm

È Giorgio Barbanti, 56 anni, l'uomo morto domenica pomeriggio a Milano in un tragico incidente in moto. Il dramma si è consumato verso le 6.20 all'incrocio tra via Diomede e via Cassino, in zona San Siro, a due passi dallo stadio Meazza.

Stando a quanto finora appreso, il 56enne era in moto, una Harley Davidson, insieme al figlio di 11 anni. Per cause ancora in corso di accertamento, Barbanti avrebbe urtato il bus e poi sarebbe caduto schiantandosi contro lo spartitraffico.

Soccorso dagli equipaggi di tre ambulanze e due auto mediche, il motociclista è stato accompagnato al pronto soccorso del vicino ospedale San Carlo in condizioni critiche, ma i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Meno grave il figlio, accompagnato al Niguarda in codice giallo con un trauma al braccio. Una donna di 47 anni, conducente dell'autobus, è stata invece portata al San Giuseppe in codice verde. I rilievi del caso sono stati affidati alla polizia locale, cui spetterà il compito di ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e accertare le responsabilità.

Barbanti, residente a Garbatola, nell'hinterland milanese, lascia la moglie e due figli.