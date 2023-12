Giuseppa Famoso morta in un incidente a Milano mentre andava al lavoro

Lo scontro, l'auto che si ribalta, la corsa in ospedale. Poi, purtroppo, le speranze che si spengono. È morta Giuseppa Famoso, la donna di 57 anni rimasta coinvolta all'alba di venerdì in un tragico incidente stradale sulla tangenziale nord di Milano.

Poco dopo le 6, stando a quanto appreso, la macchina della vittima si sarebbe schiantata contro un secondo veicolo per poi ribaltarsi più volte nel tratto di strada compreso tra le uscite Fiera e Pero. La 57enne era stata soccorsa dai vigili del fuoco, che l'avevano liberata dalle lamiere della sua vettura, e poi trasportata al pronto soccorso del Niguarda in codice rosso.

Intubata sul posto, le sue condizioni erano apparse subito critiche, tanto che i medici poche ore dopo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Secondo quanto ricostruito da MilanoToday, Giuseppa quella mattina stava raggiungendo la clinica in cui lavorava per iniziare il proprio turno.

"Era una persona che dedicava la sua vita al lavoro, alla famiglia e alla casa", il ricordo di una donna che la conosceva. Anche perché la 57enne era rimasta l'unico punto di riferimento dei suoi due figli, dopo la morte, nel 2019, del marito di Giuseppa.