Incidente a Vermezzo, schianto tra un suv e un motorino: morto un 29enne

È Giuseppe Galbiati il 29enne che ha perso la vita nell'incidente stradale sulla strada provinciale 30 a Vermezzo nella mattinata di venerdì' 21 gennaio. Il 55enne alla guida del suv Bmw coinvolto nello schianto, invece, è stato arrestato dalla polizia locale con le accuse di omissione di soccorso e fuga.

Tutto è successo intorno alle 9 mentre la zona era avvolta da una densa nebbia. Secondo una primissima ricostruzione sembra che il 29enne, in sella al suo scooter, stesse procedendo in direzione Rosate quando, arrivato all’altezza del cimitero, ha impattato contro una Bmw. Non è ancora chiaro cosa abbia innescato l'incidente, forse una mancata precedenza da parte dell'auto o una sbandata improvvisa. L'impatto è stato devastante, il motorino è andato in mille pezzi e Giuseppe è morto sul colpo: i soccorritori del 118, arrivati in codice rosso, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Il conducente della Bmw non è stato trovato sul posto ma si sarebbe allontanato in preda al panico. Gli agenti della polizia locale "Unione dei Fontanili" lo hanno trovato, accompagnato in comando per gli accertamenti e successivamente lo hanno arrestato con le accuse di omissione di soccorso e fuga.