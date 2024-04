Giuseppe Ghidotti, il 28enne morto in un incidente a Miami

Giuseppe Ghidotti è morto in un incidente stradale a 28 anni. Il ragazzo, originario di Urgnano (Bergamo), ha perso la vita a Miami, in Florida, mentre viaggiava a bordo di una moto in compagnia di un suo amico, anche lui un ragazzo lombardo, Kevin Drago, 31 anni.

I due giovani bergamaschi sono rimasti coinvolti in un drammatico incidente il primo aprile. Erano in sella a una moto. Da tempo i due avevano deciso di vivere viaggiando e lavorando: si erano conosciuti a Barcellona in Spagna e poi erano andati negli Stati Uniti, prima in California e poi in Florida.

Ghidotti, che aveva studiato all'Itc Belotti e prima di decidere di girare il mondo lavorava come impiegato all'Imequadri, aveva già in mente di visitare il Messico e poi la Colombia.

Drago è stato trasferito d'urgenza in ospedale, sottoposto a un intervento chirurgico e ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Jackson Memorial di Miami.