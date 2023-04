Ubriaco, si schianta con l'auto e inizia a cantare Tommaso Paradiso

Schianto in musica. Incredibile incidente nella notte tra mercoledì e giovedì a Giussano, in Brianza, dove un ragazzo di 23 anni è finito contro un palo con l'auto di sua mamma mentre girava a folle velocità attorno alla rotatoria tra via Cavera e via Cavour.

Dopo aver perso il controllo della Fiat Stilo, il giovane si è schiantato ed è stato soccorso dai carabinieri, che però hanno subito notato il suo - apparentemente inspiegabile - stato di euforia ed eccitazione. Nonostante l'auto distrutta, infatti, il conducente ha iniziato a cantare a squarciagola "Riccione" di Tommaso Paradiso davanti ai militari, increduli. A quel punto gli uomini dell'Arma hanno chiesto al 23enne, che però si è rifiutato, di sottoporsi all'alcol test.

Per lui è quindi scattata una denuncia, proprio per non aver accettato il test. In più i carabinieri gli hanno ritirato la patente, da cui sono stati decurtati 10 punti, e lo hanno sanzionato amministrativamente per l'incidente. La macchina è stata invece riaffidata alla mamma del ragazzo, che subito dopo lo schianto aveva ricevuto una chiamata da suo figlio: "Ho fatto lo stupido - le ha detto -. Ho voluto fare due giri di rotonda".