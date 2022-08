Auto travolge i clienti ai tavolini del bar: 7 feriti

Grave incidente stradale nella mattinata di martedì 9 agosto a Giussano, in Brianza. Dopo uno scontro tra due vetture - una Jeep e una Fiat Panda - una delle due auto, il suv, ha travolto alcuni tavolini di un bar di via Rimembranze, dove erano seduti alcuni clienti.

La chiamata con la richiesta di soccorso all'azienda regionale emergenza e urgenza è partita poco dopo mezzogiorno e all'incrocio con via Aliprandi sono giunte tre ambulanze, un'auto medica e l'elisoccorso in codice rosso insieme ai vigili del fuoco, ai carabinieri della compagnia di Seregno e agli agenti della polizia locale di Giussano. Presente anche l'assessore alla Cultura Sara Citterio.

Sette i feriti: il più grave è un 55enne trasportato in elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano per una frattura alla gamba. Due persone, un 47enne e un 27enne, sono stati ricoverati a Desio con traumi lievi, altre due persone - un uomo di 35 anni e una ragazza di 22 - sono state valutate in codice giallo, mentre una 51enne e una signora di 80 anni sono state portate a Monza. Secondo quanto al momento ricostruito, dopo lo schianto la Jeep ha terminato la corsa sul marciapiedi con l'investimento che ha causato feriti tra gli avventori del River Cafè.