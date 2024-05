Incidente nel Milanese: colto da un malore si schianta contro il guard rail

Grave incidente nella mattinata di giovedì 2 maggio. Un auto si è schiantata contro un guard rail, con tutta probabilità a causa di un malore che ha colto il conducente. Lo scontro è avvenuto a Gorgonzola, sulla strada provinciale 13.

Tutto è avvenuto intorno alle 9.30. Secondo quanto spiegato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, un uomo di 47 anni a bordo della sua auto è stato colto da un malore improvviso perdendo il controllo della macchina che si è scontrata con il guard rail a bordo strada. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 con un'auto medica e un'ambulanza. Presenti anche i vigili del fuoco di Milano per la messa in sicurezza del tratto.

La vittima è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Raffaele. Non avrebbe riportato traumi evidenti, ma l'ospedalizzazione è stata necessaria per il malore. Sulla dinamica indagano gli agenti della polizia locale di Gorgonzola.