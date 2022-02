Incidente a Gorgonzola, violento schianto tra due auto: grave un 26enne

Un ragazzo in fin di vita e due auto distrutte. È il bilancio dell'incidente avvenuto in via Adda a Gorgonzola nella notte tra giovedì e venerdì 4 febbraio.

Tutto è successo poco prima delle 23:30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri di Pioltello ma secondo una prima ricostruzione sembra che due auto si siano scontrate violentemente all'incrocio tra le vie Adda e Verdi.

Le condizioni dei due conducenti, due uomini di 26 e 48 anni, sono subito apparse gravi tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto due ambulanze e l'elisoccorso. Il più giovane, rimasto incastrato tra le lamiere contorte, è stato estratto dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano dopo oltre un'ora di lavoro e trasportato con la massima urgenza in elicottero al Papa Giovanni di Bergamo. Verserebbe in condizioni disperate. Illeso, invece, il 48enne alla guida dell'altra automobile.