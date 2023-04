Grave incidente nel Milanese: un morto

Un uomo di 85 anni è morto in un incidente stradale a Gorgonzola (Milano). Lo scontro, nel quale è rimasta coinvolta solo l'automobile guidata dall'anziano, è avvenuto pochi minuti prima delle 10 di domenica, in via Michelangelo Buonarroti.

Inutile l'arrivo sul posto del personale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con l'elisoccorso e un'ambulanza. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'automobilista.

In via Buonarroti sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia Pioltello, per fare i rilievi e stabilire la dinamica, e i vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano,