Incidente a Gorgonzola, schianto tra auto e moto: morto un 66enne

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, lui era a terra, esanime, senza battito. Gravissimo incidente stradale lunedì mattina a Gorgonzola, nel Milanese, dove un'auto e una moto si sono schiantate tra loro sulla Provinciale 13, poco dopo le 12.30.

Ad avere la peggio nello scontro, le cui cause sono ancora tutte da accertare, è stato un uomo di 66 anni che viaggiava a bordo della motocicletta. Soccorso dagli equipaggi di due ambulanze e un elicottero del 118, il 66enne è stato trasportato al pronto soccorso del San Raffaele in codice rosso. Trovato in arresto cardio circolatorio, il motociclista è stato accompagnato in ospedale con le manovre di rianimazione in corso. Le sue condizioni sono apparse fin da subito critiche e una volta in ospedale ne è stato constatato il decesso. Ferita anche la 51enne che era alla guida della macchina rimasta coinvolta nell'incidente. La signora, stando alle prime informazioni finora apprese, ha riportato un trauma al collo ed è finita in codice verde nello stesso ospedale.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Gorgonzola. A loro spetterà il compito di ricostruire le cause dello schianto ed accertare eventuali responsabilità.