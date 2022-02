Grave incidente nel Milanese, a Gorgonzola: donna portata via in elisoccorso

Una donna di 36 anni è stata travolta da un'auto in via Milano, a Gorgonzola nel Milanese. L'incidente è avvenuto dopo le 16 di mercoledì per cause ancora in corso di accertamento.

A riportare la notizia è l'Azienda Regionale emergenza urgenza che in via Milano è arrivata con ambulanza ed elisoccorso in codice rosso. Le condizioni della persona ferita sono delicate e per lei è stato necessario un trasferimento d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano. Insieme alla donna è stato soccorso anche un 65enne, sotto choc per l'accaduto.

I rilievi sul luogo dell'incidente sono stati affidati alla polizia locale di Gorgonzola. L'auto coinvolta nell'episodio, che secondo le prime indicazioni è avvenuto lontano dalle strisce pedonali, è una Fiat Punto. Il traffico lungo via Milano, altezza stadio, è stato rallentato per permettere ai ghisa e al 118 di lavorare.