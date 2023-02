Uomo travolto da un'auto a forte velocità: il grave incidente

La dinamica è da chiarire. L'unica certezza, per ora, è che le sue condizioni sono gravi. Un anziano - circa 80 anni - è stato travolto da un'auto in via Adua a Cernusco sul Naviglio (Milano). L'incidente, quando erano passate da poco le 8.30 di venerdì, ha provocato il blocco del traffico in zona.

In via Adua i primi soccorritori dell'Agenzia regionale emergenza urgenza sono arrivati con l'ambulanza in codice rosso. Poi è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso, per trasportare l'uomo all'ospedale Niguarda. Il ferito, secondo quanto riferito dalla centrale operativa, ha riportato gravi traumi agli arti inferiori.

Per fare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Cernusco. Secondo le primissime informazioni, l'impatto tra l'auto avrebbe investito l'anziano mentre percorreva la strada ad alta velocità.