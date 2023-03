Violento schianto sulla A4: muoiono nonna e nipotina

Nonna e nipote morte insieme in un terribile incidente sulla A4. Lo schianto, che ha coinvolto tre auto e un camion, è avvenuto nel pomeriggio di venerdì, intorno alle 15, nel tratto tra le uscite Pero Fiera Milano e Milano Viale Certosa. Ad avere la peggio una signora di 58 anni e la sua nipotina di 15, che stavano viaggiando su una Opel Corsa.

Sul posto sono accorsi quattro ambulanze, un'automedica e un elicottero del 118. Per le due vittime, entrambe italiane e residenti in provincia di Biella, purtroppo, era già troppo tardi. Ferite anche altre quattro persone, due uomini e due donne, che erano a bordo di una Jeep Renegade e di un'Audi e che sono state trasportate all'ospedale in codice giallo e non si trovano in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente anche vigili del fuoco e stradale, che si occuperà di ricostruire l'esatta dinamica.

Nella notte tra venerdì e sabato 18 febbraio a morire erano state altre due donne - Laura Amato, 54 anni, e l'amica Claudia Turconi, 59 anni. Entrambe operatrici sanitarie erano state uccise alla barriera di Milano Ghisolfa da un'auto impazzita arrivata a 150 chilometri orari, mentre erano ferme al casello a ritirare il biglietto. Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta coordinata dal procuratore Paolo Filippini per omicidio stradale.