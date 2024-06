Incidente stradale nel Milanese: grave motociclista

Un uomo di 52 anni è caduto dalla moto per cause ancora da accertare ed è finito in gravi condizioni in ospedale. L'incidente è avvenuto nella serata di giovedì, intorno alle 22, lungo via Palmiro Togliatti a Zibido San Giacomo (Milano). A darne notizia è l'Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza).

Dalla centrale operativa hanno inviato sul posto due equipaggi con automedica e autoambulanza, in codice rosso. L'uomo è stato poi trasferito all'Humanitas di Rozzano.

Oltre ai soccorritori, in via Togliatti, sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia Abbiategrasso, stazione Lacchiarella, per i rilievi.