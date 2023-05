Schianto contro il guard rail: gravissimo

Un uomo di 56 anni soccorso in gravi condizioni dopo uno schianto contro il guard rail. L'incidente intorno alle 18 di domenica 21 maggio sulla Cassanese a Segrate (Milano).

Sul posto un'ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure al 56enne, trovato incosciente, per poi trasportarlo all'ospedale San Raffaele di Milano in codice rosso. In corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per fare luce sulla dinamica del sinistro, che non si esclude possa essere stato causato da un improvviso malore del conducente.