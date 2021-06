Incidente in viale Fulvio Testi a Milano: morto Idris, 20 anni

La Bmx X 5 che guidava si è ribaltata più volte dopo aver toccato lo spartitraffico centrale di viale Fulvio Testi, a Milano: Idris El Sawah, 20 anni, non ha potuto far molto per controllare il veicolo, scivolato per circa 80 metri fino ad appoggiarsi sul fianco sinistro. Erano le 22.30 di domenica.

Nonostante la pioggia battente, lunedì mattina erano ancora ben visibili i segni con il gesso bianco dei rilievi della polizia locale. Quelli al centro della carreggiata, direzione Sesto San Giovanni, dove l'auto ha sbandato la prima volta e quelli dove ha finito la sua corsa, accanto a un muro che delimita un'area della fermata della metro M5 Bignami, all'altezza della chiesa di Scientology.

Incidente in viale Fulvio Testi, chi era la vittima

Idris El Sawah viaggiava in auto con un suo amico di 23 anni. Stando a quanto ricostruito dagli agenti della locale, la giovane vittima era alla guida del suv. L'auto percorreva lo stradone nella corsia centrale in direzione periferia quando all'altezza del civico 304, per cause ancora da stabilire, con le due ruote sinistre avrebbe toccato lo spartitraffico centrale. L'elevata velocità e l'asfalto bagnato avrebbero fatto il resto: il suv si è ribaltato più volte su sé stesso, andando a finire la sua corsa contro il muretto.

Immediato l'arrivo di due ambulanze e un'automedica dell'Azienda regionale emergenza urgenza. Per il conducente dell'auto, il 20enne, la situazione è sembrata subito tragica. È stato portato via verso l'ospedale Niguarda con manovre rianimatorie in corso ma il suo cuore non ha più ripreso a battere. Idris El Sawah seduto al suo fianco, un 23enne, è stato più fortunato. I soccorritori lo hanno portato al Policlinico in codice giallo ma non in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incidente, dove i rilievi della polizia locale sono andati avanti per tutta la notte tra domenica e lunedì, erano presenti anche i vigili del fuoco.

Idris El Sawah, che viveva a Milano, ora è ricordato sui social dagli amici con messaggi d'affetto: "Ciao idris per sempre nei nostri cuori", scrive qualcuno. "Riposa in pace angioletto siamo tutti con te. Resterai per sempre nei nostri cuori", gli fa eco un altro amico. "Riposa in pace fratello. Ancora non ci posso credere, eri una persona buona. Resterai sempre nei nostri cuori", scrive qualcuno accanto a una foto di Idris.