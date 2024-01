Incidente a Canegrate: camion resta incastrato nel sottopassaggio

Un tir è rimasto incastrato nel sottopasso ferroviario di via Novara a Canegrate nella serata di mercoledì 24 gennaio.

Non è la prima volta che succede, e probabilmente, non sarà l'ultima. Negli ultimi anni diversi furgoni e camion sono rimati incastrati nell’attraversamento in cui è vietato l’accesso ai mezzi più alti di quattro metri. Dopo diverse manovre il camion è riuscito a districarsi e proseguire la sua marcia.

È un problema annoso: i furgoni, nonostante ci siano chiare indicazioni, pensano di passare per qualche centimetro e rischiano. Ma spesso è un azzardo con poco senso. Anche in via Marconi c'è storicamente il medesimo problema.