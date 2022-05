Cortocircuito a un tram, fiamme e fumo dal tetto

Le immagini di un tram in via Larga a Milano

Tram bloccati in via Larga nella serata di giovedì 5 maggio 2022, a causa di un probabile cortocircuito che ha interessato un mezzo della linea 24. Non sono note le cause. Uno dei pantografi del jumbo tram ha iniziato a produrre scintille vistose a contatto con la linea elettrica aerea che, ben presto, sono diventate vere e proprie fiamme.

Immediata l'evacuazione del mezzo, rimasto fermo nella sede tranviaria, dove sono intervenuti i tecnici per risolvere l'inconveniente. Nel frattempo, la circolazione delle linee che percorrono e servono via Larga è rimasta bloccata.