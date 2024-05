Incidente a Milano, albero crolla su un'auto e uno scooter

Incidente in via Vincenzo Foppa a Milano dove un albero di grosse dimensioni è caduto in mezzo alla strada travolgendo un’automobile e un motociclista che aveva parcheggiato vicino alla pianta. È accaduto nel tardo pomeriggio di giovedì 2 maggio, al termine di una intensa giornata di maltempo.

Tutto è successo intorno alle 19.40, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza. Le condizioni del centauro non sono gravi, soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in codice verde al Niguarda. Ha riportato qualche contusione, ma le sue condizioni sono buone. Illeso, invece, l’automobilista alla guida dell’utilitaria.

Non è ancora chiaro cosa abbia causato il cedimento dell’albero. Durante la giornata non ha soffiato vento (né era presente durante il cedimento), ma ha piovuto molto per tuta la giornata. All’origine del crollo, dunque, potrebbe esserci un cedimento delle radici. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.