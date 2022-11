Incidente a Milano, perde il controllo dell'auto e finisce sui binari del tram

Prima il malore, poi l'incidente e la corsa (disperata) in ospedale. Lotta tra la vita e la morte il 71enne protagonista, suo malgrado, di un incidente in via Achille Feraboli a Milano (zona Quinto de Stampi) avvenuto nella mattinata di domenica 20 novembre.

Tutto è accaduto poco dopo le 7.30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale il 71enne avrebbe perso il controllo della sua Alfa 147 a causa di mancamento finendo sui binari del tram. Immediatamente è scattato l'allarme: è intervenuta un'ambulanza della Croce viola di Rozzano che ha stabilizzato l'anziano e l'ha trasportato al pronto soccorso dell'Humanitas in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno spostato l'automboile dai binari. La linea del tram 15 è stata bloccata per circa un'ora e mezza.