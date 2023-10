Incidente sulla A1: forte traffico in direzione Milano

Incidente sulla A1 tra Casalpusterlengo e Lodi in direzione Milano, all’altezza di Massalengo (Lo). Forti le ripercussioni sulla viabilità: Autostrade segnala sei chilometri di coda. Agli automobilisti in viaggio verso Milano si suggeriscono le uscite di Lodi e Casalpusterlengo utilizzando le strade provinciali per raggiungere la città.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto nella mattinata: un’auto è finita fuori strada autonomamente. Il guidatore, un uomo di 43 anni, è stato trasportato in codice giallo al policlinico San Matteo di Pavia.

L’auto coinvolta è rimasta distrutta. In attesa di maggiori dettagli sulla dinamica del sinistro, le ipotesi dello schianto ricondurrebbero all’alta velocità a cui viaggiava l’uomo o a una distrazione.